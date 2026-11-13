Как пишет "Евро-Футбол.Ру", 27-летний португалец доволен своим положением в команде и не поручал представителям заниматься поиском нового места продолжения карьеры.
Возможность возвращения в турецкий "Бешикташ" футболист также не рассматривает.
Фернандеш связан контрактом с красно-белыми до лета 2029 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Жедсон определился с будущим в "Спартаке" - источник
Полузащитник московского "Спартака" Жедсон Фернандеш не намерен покидать российский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"