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Жедсон определился с будущим в "Спартаке" - источник

Полузащитник московского "Спартака" Жедсон Фернандеш не намерен покидать российский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет "Евро-Футбол.Ру", 27-летний португалец доволен своим положением в команде и не поручал представителям заниматься поиском нового места продолжения карьеры.

Возможность возвращения в турецкий "Бешикташ" футболист также не рассматривает.

Фернандеш связан контрактом с красно-белыми до лета 2029 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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