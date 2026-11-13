"За нами очень внимательно следят". Семак высказался об интересе к "Зениту" за рубежом

- Здорово, что клуб организовывает такие матчи. Мы были и в Турции, и в Китае, и в Казахстане.
За нами очень внимательно следят. В Бразилии показывают наши матчи. Наверное, в том числе поэтому наших игроков вызывают в сборную: Сантос, Луис Энрике. Педро находится в расширенном списке. Надеюсь, и до Вендела дойдёт. В Китае мы подписали соглашение, поэтому теперь наши матчи будут показывать. Там много наших болельщиков, - цитирует Семака "Чемпионат".
После 14 туров РПЛ "Зенит" занимает первое место в таблице, набрав 31 очко.