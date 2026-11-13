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Черчесов сделал заявление на фоне слухов о "Локомотиве"

Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной России Станислав Черчесов высказался об информации про переговоры с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ахмат"
Станислав Черчесов обозначил, что у него не было переговоров и даже обычных разговоров с руководством "железнодорожников". Ролик был записан после ухода специалиста из "Ахмата"

"Читаешь про себя что-то: "Локомотив", не "Локомотив".

Я ни с кем не разговаривал. Причем даже просто не разговаривал.
Пишут и пишут. Что там у них - мне сложно сказать. Понятно, у каждой команды бывают (такие) отрезки. Это длинный чемпионат, непростой чемпионат. Надеюсь, они разберутся там сами между собой", - сказал Черчесов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата" 2 ноября. Он возглавлял команду с августа 2025 года. Под его руководством футболисты провели 18 матчей, одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Ранее в СМИ появилась информация, что Черчесов может возглавить "Локомотив" вместо Михаила Галактионова.

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