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Раскрыты подробности переговоров Батракова с "Галатасараем" о новом контракте - источник

Стали известны детали переговоров "Галатасарая" и Алексея Батракова по новому контракту после удачного старта сезона.
Фото: ФК "Галатасарай"
Как сообщает источник, клуб инициировал встречу с агентом футболиста, но на данный момент агент даже не прилетел в Стамбул. Сообщается, что основной темой переговоров будут не отступные за игрока, а сами суммы пока никому не известны.

Ранее в СМИ появилась информация, что "львы" намерены серьезно увеличить отступные в контракте с хавбеком. Различные источники сообщали о суммах от 70 до 110 миллионов евро.

Алексей Батраков защищает цвета стамбульского "Галатасарая" с августа 2026 года. В текущем сезоне за команду атакующий полузащитник отличился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 13 матчах. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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