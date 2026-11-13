Как сообщает источник, клуб инициировал встречу с агентом футболиста, но на данный момент агент даже не прилетел в Стамбул. Сообщается, что основной темой переговоров будут не отступные за игрока, а сами суммы пока никому не известны.
Ранее в СМИ появилась информация, что "львы" намерены серьезно увеличить отступные в контракте с хавбеком. Различные источники сообщали о суммах от 70 до 110 миллионов евро.
Алексей Батраков защищает цвета стамбульского "Галатасарая" с августа 2026 года. В текущем сезоне за команду атакующий полузащитник отличился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 13 матчах. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
Раскрыты подробности переговоров Батракова с "Галатасараем" о новом контракте - источник
Стали известны детали переговоров "Галатасарая" и Алексея Батракова по новому контракту после удачного старта сезона.
Фото: ФК "Галатасарай"