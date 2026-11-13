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"Мы попадем на ЧМ, а его не вызовут. Но он вряд ли расстроится". Круговой раскритиковал Глушенкова

Защитник сборной России Данил Круговой подверг критике своего партнера по национальной команде нападающего Максима Глушенкова.
Фото: РФС / Сборная России
"Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребенок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть 10 минут.

Кому он показывает эти обиды? Чего он добился? Мы попадем на чемпионат мира, а его не вызовут. И что он будет дальше делать? Расстроится ли он? Нет, вряд ли", - сказал Круговой.

Напомним, ранее нападающий "Зенита" и на сегодняшний день лучший бомбардир сезона РПЛ Максим Глушенков не получил приглашения на ноябрьский сбор национальной сборной России. Главный тренер Валерий Карпин объяснил свое решение тем, что у Глушенкова на данный моент не хватает желания играть за сборную.

Также после товарищеского матча с Нигерией (3:3) претензии игроку петербургской команды по поводу самоотдачи высказал форвард Константин Тюкавин.

Источник: "РБ Спорт"

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