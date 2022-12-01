Канчельскис: сборная Бельгии порвала бы любую команду, если бы ЧМ проходил летом

Экс-игрок сборной России
Андрей Канчельскис высказался по поводу вылета Бельгии с ЧМ-2022.
- Если бы чемпионат проходил летом, Бельгия выглядела бы лучше? Однозначно. Это на 100%. Они бы порвали любую команду. Просто они попали в такой период. Поэтому все очевидно. И сенсации на этом чемпионате мира будут еще, - приводит комментарий Канчельскиса "Матч ТВ"
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Сегодня в 3-м туре группового раунда ЧМ-2022 сборная Бельгия не смогла обыграть Хорватию. Встреча закончилась со счетом 0:0. Подопечные Роберто Мартинеса набрали 4 очка и не смогли пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в своем квартете.
Чемпионат Мира по футболу 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.