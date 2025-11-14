Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Сборная Польши сыграла вничью с Нидерландами в отборочном матче ЧМ-2026

Встреча сборных Польши и Нидерландов завершилась ничьей со счетом 1:1.
Фото: Getty Images
В составе сборной Польши голом отличился левый вингер Якуб Каминьски. За команду Нидерландов мяч забил нападающий Мемфис Депай.

Квалификация ЧМ-2026

Группа G. 9 тур

Голы: Каминьски, 43 - Депай, 47.

Польша: Грабара, Кивер, Кендзера, Зелковски, Скурась, Залевски (Гросицки, 61), Каминьски (Розга, 90+2), Зелиньски, Шиманьски (Капустка, 13), Кэш (Вшолек, 81), Левандовски (Букса, 90+2).

Нидерланды: Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, Тимбер, Гертрюйда (ван Хекке, 74), де Йонг, Гравенберх (Схаутен, 89), Гакпо, Клюйверт (Рейндерс, 74), Мален, Депай (Эмега, 89).

Предупреждения: Зелиньски, 17, Зелковски, 67, ван Хекке, 90+6.

