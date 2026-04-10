Сёмин объяснил, почему будет болеть за сборную Узбекистана на ЧМ-2026

Юрий Сёмин рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший наставник "Локомотива" отметил, что поддержит сборную Узбекистана. Он объяснил свой выбор близостью стран.

- За узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья. Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом, - цитирует Сёмина "Спорт-Экспресс".

На групповом этапе сборная Узбекистана сыграет с Португалией, ДР Конго и Колумбией. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

