ФИФА приняла решение по сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась о возможном переносе матчей сборной Ирана в страну.

"ФИФА решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий", - передает слова Шейнбаум Goal.

Президент заявила, что матчи не могут быть перенесены в Мексику.Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.Все матчи национальной команды Ирана в групповом этапе ЧМ-2026 должны состояться в США. Ранее Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать безопасность сборной на территории страны.