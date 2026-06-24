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Гасилин объяснил, почему Франция не забила больше Ираку

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал победу сборной Франции над Ираком во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Гасилин отметил, что подопечные Дидье Дешама создали достаточно моментов, чтобы добиться более крупной победы, однако столкнулись с плотной обороной соперника.

- Французы должны были больше забивать. У Ирака была очень насыщенная оборона, трудно было ее вскрыть. Первый Мбаппе забил дальним, второй иракцы себе привезли, третий - дело разгрома. Франция пока играет вполоборота, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Встреча прошла в Филадельфии и запомнилась продолжительной паузой. Из-за сильного ливня и грозовой опасности начало второго тайма было отложено более чем на два часа.

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