Гасилин объяснил, почему Франция не забила больше Ираку

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- Французы должны были больше забивать. У Ирака была очень насыщенная оборона, трудно было ее вскрыть. Первый Мбаппе забил дальним, второй иракцы себе привезли, третий - дело разгрома. Франция пока играет вполоборота, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ"

Гасилин отметил, что подопечные Дидье Дешама создали достаточно моментов, чтобы добиться более крупной победы, однако столкнулись с плотной обороной соперника.Встреча прошла в Филадельфии и запомнилась продолжительной паузой. Из-за сильного ливня и грозовой опасности начало второго тайма было отложено более чем на два часа.