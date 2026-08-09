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Большинство посетителей Rusfootball.info считают "Спартак" главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Болельщики назвали "Спартак" главным претендентом на победу в РПЛ в сезоне-2026/27.
Фото: ФК "Спартак"
Такой вариант оказался самым популярным по итогам опроса на Rusfootball.info.

За чемпионство красно-белых проголосовали 4023 человека - 34,37%. Второе место занял "Зенит", получивший 3545 голосов (30,31%). В тройку также вошёл "Краснодар" - его выбрали 1769 болельщиков (15,12%). Всего участие в голосовании приняли 11 696 человек.

На данный момент "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" набрали по шесть очков в двух проведённых встречах чемпионата. Петербуржцы занимают первое место благодаря дополнительным показателям, красно-белые располагаются на второй строчке, краснодарцы - на третьей.

Большинство посетителей Rusfootball.info считают "Спартак" главным претендентом на чемпионство в РПЛ

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