Большинство посетителей Rusfootball.info считают "Спартак" главным претендентом на чемпионство в РПЛ

За чемпионство красно-белых проголосовали 4023 человека - 34,37%. Второе место занял "Зенит", получивший 3545 голосов (30,31%). В тройку также вошёл "Краснодар" - его выбрали 1769 болельщиков (15,12%). Всего участие в голосовании приняли 11 696 человек.
На данный момент "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" набрали по шесть очков в двух проведённых встречах чемпионата. Петербуржцы занимают первое место благодаря дополнительным показателям, красно-белые располагаются на второй строчке, краснодарцы - на третьей.