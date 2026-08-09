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Сафонова освистали в матче с "Манчестер Юнайтед" - известна причина

Голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова освистали во время товарищеского матча с "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Как сообщает The Guardian, реакция болельщиков была связана с эпизодом, произошедшим незадолго до замены россиянина.

Сафонов далеко вышел за пределы своей штрафной площади и жёстко столкнулся с нападающим английской команды Джошуа Зиркзее. Вратарь избежал наказания, однако этот момент вызвал недовольство на трибунах. Впоследствии, когда россиянин покидал поле, его проводили свистом.

Напомним, Сафонов начал встречу в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. Матч завершился со счётом 1:1.

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