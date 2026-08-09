ЦСКА не смог обыграть "Ростов" в домашнем матче РПЛ

Фото: ПФК ЦСКА

Встреча в Москве завершилась без забитых мячей - 0:0.По итогам матча армейцы довели количество набранных очков до пяти и занимают шестое место. У "Ростова" четыре балла и седьмая позиция в турнирной таблице.Чемпионат России3 тур: Тороп, Рейс, Круговой (Фиров, 67), Виктор, Данилов, Баринов (Алвес, 65), Обляков (Козлов, 65), Глебов (Попович, 59), Гайич, Кисляк, Лусиано (Мусаев, 59).: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов (Прохин, 89), Комаров (Михайлов, 77), Мухин (Олусегун, 46), Кучаев (Шанталий, 77), Роналдо, Сулейманов.: Сако, 3, Миронов, 77, Рейс, 90.