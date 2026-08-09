Лончар: Дзюба сейчас помог бы "Акрону"

- Дзюба уже приходил к нам на предсезонный сбор в Москве. Смотрел товарищеский матч. Мы с "Балтикой" тогда играли.
Я думаю, что сейчас бы он помог нашей команде. 100 процентов, что он помог бы нам, - сказал Лончар в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 8 августа, тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0 в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги. На матче в качестве зрителей присутствовали Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Напомним, что Дзюба выступал за тольяттинцев с сентября 2024 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона, на данный момент он является свободным агентом. Дзюба поставил рекорд клуба, став лучшим бомбардиром в истории волжан.