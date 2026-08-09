Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

Лончар: Дзюба сейчас помог бы "Акрону"

Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар заявил, что Артем Дзюба мог бы помочь тольяттинцам.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Лончара, Дзюба точно смог бы помочь "Акрону".

- Дзюба уже приходил к нам на предсезонный сбор в Москве. Смотрел товарищеский матч. Мы с "Балтикой" тогда играли.
Я думаю, что сейчас бы он помог нашей команде. 100 процентов, что он помог бы нам, - сказал Лончар в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 8 августа, тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0 в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги. На матче в качестве зрителей присутствовали Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.

Напомним, что Дзюба выступал за тольяттинцев с сентября 2024 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона, на данный момент он является свободным агентом. Дзюба поставил рекорд клуба, став лучшим бомбардиром в истории волжан.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится