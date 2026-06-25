Рахимич сделал прогноз по Месси на ЧМ-2026

Элвер Рахимич прокомментировал результативную игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.



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- Думаю, что он продолжит отличаться на таком же уровне на этом чемпионате мира. Лионель заслужил это. Месси - лучший футболист мира, - приводит слова Рахимича "Спорт-Экспресс"

По мнению Рахимича, нынешнее выступление аргентинца не является случайностью, а его достижения полностью заслужены.На текущем мировом первенстве Месси демонстрирует впечатляющую результативность. В стартовой встрече с Алжиром форвард оформил хет-трик, а затем дважды поразил ворота сборной Австрии.