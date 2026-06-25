Игрок сборной Марокко установил исторический рекорд чемпионатов мира

Сборная Марокко обыграла Гаити со счётом 4:2 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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Один из мячей в составе победителей забил полузащитник Исмаэль Сайбари.



Этот гол позволил футболисту установить уникальное достижение. Сайбари стал первым игроком в истории чемпионатов мира, представляющим сборную не из УЕФА и КОНМЕБОЛ, который отличился в каждом из трёх своих первых матчей на мировых первенствах.



Благодаря победе над Гаити сборная Марокко набрала семь очков и вышла в плей-офф чемпионата мира.