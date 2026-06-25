Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 3 0 3
БразилияЗавершен
Марокко
4 - 2 4 2
ГаитиЗавершен
ЮАР
0 - 0 0 0
Южная КореяПерерыв
Чехия
0 - 0 0 0
МексикаПерерыв
Эквадор
23:00
ГерманияНе начат
Кюрасао
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
16:00
НефтехимикНе начат
Краснодар
17:00
ПСКНе начат

Игрок сборной Марокко установил исторический рекорд чемпионатов мира

Сборная Марокко обыграла Гаити со счётом 4:2 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Один из мячей в составе победителей забил полузащитник Исмаэль Сайбари.

Этот гол позволил футболисту установить уникальное достижение. Сайбари стал первым игроком в истории чемпионатов мира, представляющим сборную не из УЕФА и КОНМЕБОЛ, который отличился в каждом из трёх своих первых матчей на мировых первенствах.

Благодаря победе над Гаити сборная Марокко набрала семь очков и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится