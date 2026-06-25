ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Катара на пять матчей

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей.

Фото: Getty Images

Как пишет BBC, наказание связано с эпизодом в игре группового этапа чемпионата мира 2026 года против Канады. Во время встречи Мадибо грубо сыграл против Исмаэля Коне, после чего канадский футболист получил серьёзную травму. Арбитр показал катарцу красную карточку, а матч завершился крупной победой Канады со счётом 6:0.



Позже у Коне диагностировали перелом большой и малоберцовой костей левой ноги. Из-за повреждения полузащитник больше не сыграет на нынешнем мировом первенстве.