Мор оценил дебют Неймара на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Эдуард Мор поделился впечатлениями от первого появления Неймара на поле на чемпионате мира 2026 года.



Фото: Getty Images





- По Неймару видно, что он очень хотел себя проявить. Человек смотрел на мяч с горящими глазами. Неймар осознает, что это может быть его последний турнир в сборной Бразилии, - цитирует эксперта "Матч ТВ"

Встреча с Шотландией завершилась уверенной победой сборной Бразилии со счётом 3:0. Неймар начал матч в запасе и появился на поле после перерыва, проведя свой первый матч на нынешнем мировом первенстве. По его мнению, бразильский форвард был максимально мотивирован и стремился воспользоваться каждым шансом проявить себя.Встреча с Шотландией завершилась уверенной победой сборной Бразилии со счётом 3:0. Неймар начал матч в запасе и появился на поле после перерыва, проведя свой первый матч на нынешнем мировом первенстве.