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Мор оценил дебют Неймара на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Эдуард Мор поделился впечатлениями от первого появления Неймара на поле на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По его мнению, бразильский форвард был максимально мотивирован и стремился воспользоваться каждым шансом проявить себя.

- По Неймару видно, что он очень хотел себя проявить. Человек смотрел на мяч с горящими глазами. Неймар осознает, что это может быть его последний турнир в сборной Бразилии, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Встреча с Шотландией завершилась уверенной победой сборной Бразилии со счётом 3:0. Неймар начал матч в запасе и появился на поле после перерыва, проведя свой первый матч на нынешнем мировом первенстве.

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