Оласа: Ленини заслужил играть на ЧМ, он уже вошел в историю

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа в беседе с Rusfootball.info отметил игру своего одноклубника Кевина Ленини в составе Кабо-Верде на чемпионате мира в США.

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- Кевин очень хорош на этом чемпионате мира, он заслужил там быть. Он уже вошел в историю, забив первый гол своей страны на чемпионатах мира. Мы все за него очень рады. Я написал ему сразу после матча и поздравил его, - отметил Оласа.



Напомним, что Кабо-Верде сыграло вничью со сборной Уругвая в матче второго тура группового этапа ЧМ-26 со счетом 2:2, полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини отметился забитым мячом, поразив ворота уругвайцев ударом со штрафного. Он вышел на поле с первых минут и был заменен на 70-й минуте.



В заключительном туре Кабо-Верде предстоит сыграть с Саудовской Аравией.