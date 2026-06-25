Бубнов ответил, сможет ли Аргентина вновь выиграть чемпионат мира

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- Могут. Если у Месси всё нормально будет, - приводит слова Бубнова ютуб-канал "Коммент.Шоу".

При этом, по мнению эксперта, многое будет зависеть от состояния капитана команды Лионеля Месси.Аргентинцы уже обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира 2026 года, набрав шесть очков после двух туров группового этапа. Весомый вклад в этот результат внёс Месси, который записал на свой счёт пять забитых мячей.