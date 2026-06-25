Гасилин высказался о слабейших командах на ЧМ-2026

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- Чехия - слабейшая сборная наравне с Турцией. Хотя туркам, наверное, не повезло в каких-то моментах, но у чехов ужасная физическая готовность, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ"

В числе главных неудачников турнира эксперт назвал сборные Чехии и Турции.Чешская команда завершила групповой этап на последнем месте в квартете A, набрав лишь одно очко. В плей-офф вышли сборные Южной Кореи, ЮАР и Мексики. Турция, в свою очередь, лишилась шансов на выход из группы уже после второго тура.