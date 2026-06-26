Анчелотти: Неймар заслужил появиться на поле на ЧМ-2026

Рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал первое появление Неймара на поле на чемпионате мира 2026 года.



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- Он заслуживал появиться на поле. Неймар хорошо работал на тренировках, это большой профессионал. Этот футболист может помочь команде на мундиале. Неймар хорошо провел те минуты, которые получил. Ему уже 34 года, но он по-прежнему горит игрой за сборную, - передаёт слова Анчелотти Globo.

Итальянский специалист отметил, что опытный форвард заслужил игровое время своей работой на тренировках.Неймар вышел на замену во втором тайме встречи со сборной Шотландии, которая завершилась уверенной победой бразильцев со счётом 3:0. Этот матч стал для нападающего первым на нынешнем мировом первенстве.