Эквадор обыграл Германию в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026

Сборная Эквадора завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира 2026 года победой над Германией - 2:1.

Фото: ФИФА

Немцы вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Лероя Сане. Однако вскоре Нильсон Ангуло восстановил равновесие, а во втором тайме победу эквадорцам принёс Гонсало Плата, отличившийся на 77-й минуте.



Несмотря на поражение, сборная Германии сохранила первое место в группе E, завершив этап с шестью очками. Столько же баллов набрал Кот-д'Ивуар, который стал вторым по дополнительным показателям. Эквадор с четырьмя очками финишировал третьим, а Кюрасао замкнул таблицу, набрав одно очко.