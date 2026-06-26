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Кот-д'Ивуар уверенно обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кот-д'Ивуара решила задачу по выходу в плей-офф чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Кюрасао в матче заключительного тура группового этапа.
Фото: ФИФА
Поединок завершился победой африканской сборной со счётом 2:0.

Оба мяча записал на свой счёт Николя Пепе. Нападающий вывел свою команду вперёд уже на седьмой минуте, а во второй половине встречи вновь отличился, оформив дубль и сняв все вопросы о победителе.

По итогам группового этапа Кот-д'Ивуар набрал шесть очков и финишировал на второй строчке квартета E, обеспечив себе участие в плей-офф. Сборная Кюрасао с одним баллом замкнула турнирную таблицу группы.

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