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Клопп восхитился выступлением Роналду в 41 год

Экс-рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выступление капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Немецкий специалист отметил, что форвард сумел достойно ответить на критику после неудачного старта турнира.

- Роналду сильно критиковали после первого матча. В следующей игре он ответил всем хейтерам. Он показал отличную интенсивность в 41 год. Это очень поражает. Реакция Криштиану действительно впечатлила, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

На групповом этапе мирового первенства Роналду принял участие в двух матчах за сборную Португалии. Во встрече с Узбекистаном нападающий оформил дубль, доведя свой лицевой счёт на турнире до двух забитых мячей.

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