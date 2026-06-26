Клопп восхитился выступлением Роналду в 41 год

Фото: ФИФА

- Роналду сильно критиковали после первого матча. В следующей игре он ответил всем хейтерам. Он показал отличную интенсивность в 41 год. Это очень поражает. Реакция Криштиану действительно впечатлила, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Немецкий специалист отметил, что форвард сумел достойно ответить на критику после неудачного старта турнира.На групповом этапе мирового первенства Роналду принял участие в двух матчах за сборную Португалии. Во встрече с Узбекистаном нападающий оформил дубль, доведя свой лицевой счёт на турнире до двух забитых мячей.