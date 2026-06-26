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Моуринью: хочу, чтобы игроки "Реала" проиграли на чемпионате мира

Жозе Моуринью с юмором высказался о выступлении игроков мадридского "Реала" на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Новый наставник "сливочных" признался, что не расстроится, если его подопечные завершат борьбу на турнире раньше остальных.

- Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки "Реала" проиграли на чемпионате мира и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку, - приводит слова тренера подкаст Beast Mode On.

Португальский специалист возглавил мадридский клуб 11 июня, заключив соглашение до 2029 года.

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