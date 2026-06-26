Моуринью: хочу, чтобы игроки "Реала" проиграли на чемпионате мира

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- Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки " Реала " проиграли на чемпионате мира и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку, - приводит слова тренера подкаст Beast Mode On.

Новый наставник "сливочных" признался, что не расстроится, если его подопечные завершат борьбу на турнире раньше остальных.Португальский специалист возглавил мадридский клуб 11 июня, заключив соглашение до 2029 года.