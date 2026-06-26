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Эквадор стал второй командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места

Сборная Эквадора продолжит выступление на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Несмотря на третье место в группе E, южноамериканская команда вошла в число лучших сборных, занявших третьи строчки, и получила путёвку в 1/16 финала. По итогам группового этапа эквадорцы набрали четыре очка в трёх матчах.

Ранее сборная Боснии и Герцеговины также обеспечила себе выход в плей-офф, заняв третье место.

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