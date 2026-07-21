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Лапочкин объяснил, почему Кукурелью не удалили в финале ЧМ-2026

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил спорный эпизод, произошедший в концовке финала чемпионата мира - 2026 между Испанией и Аргентиной.
Фото: ФИФА
По мнению судейского эксперта, бригада арбитров во главе со Славко Винчичем не допустила ошибки, не удалив Марка Кукурелью.

- Это выглядело забавно. Испанец, возможно, ничего не сказал в этот момент. VAR правильно сделал, судья Винчич правильно не стал удалять Кукурелью, - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

В компенсированное время Кукурелья, прикрыв рукой рот, что-то сказал Лионелю Месси. Аргентинец сразу потребовал показать защитнику красную карточку, однако ни главный арбитр, ни видеоассистенты не усмотрели оснований для вмешательства. По действующим правилам ФИФА удаление в подобных эпизодах возможно лишь при наличии признаков дискриминационного высказывания.

При этом завершала встречу вдесятером именно сборная Аргентины: Энцо Фернандес получил две жёлтые карточки за десять минут и был удалён с поля.

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