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Скалони подтвердил уход с поста главного тренера сборной Аргентины

Лионель Скалони объявил, что покинет пост наставника сборной Аргентины после окончания срока действия нынешнего контракта.
Фото: Getty Images
По словам специалиста, его работа с национальной командой завершится в декабре 2026 года.

- Я буду здесь до конца декабря 2026 года. После этого я точно разорву отношения [со сборной], - передаёт слова Скалони The Touchline.

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году и стал одним из самых успешных тренеров в её истории. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021 и 2024), Финалиссиму, а также дошла до финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании.

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