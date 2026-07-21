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Мостовой - об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026: это дебилизм, по-другому не назвать

Александр Мостовой резко высказался об удалении аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в финале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Бывший игрок сборной России считает, что хавбек подвёл команду в самый ответственный момент встречи с Испанией.

- Это дебилизм, по-другому не назвать. Подвёл не только команду, но и всю Аргентину. Куда ты летишь? Ладно бы это был фол в штрафной, но Фернандес на ровном месте оставил команду в меньшинстве, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Энцо Фернандес был удалён в концовке второго тайма, получив вторую жёлтую карточку. После этого аргентинцы остались вдесятером, а в дополнительное время пропустили решающий мяч от Феррана Торреса и уступили Испании со счётом 0:1. Это поражение лишило команду Лионеля Скалони возможности защитить титул чемпионов мира.

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