Назван главный фаворит на "Золотой мяч": Месси потерял позицию в обновлённом рейтинге

Goal обновил рейтинг главных фаворитов на получение "Золотого мяча" после завершения чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Лидером списка остался форвард национальной сборной Англии Гарри Кейн, который со своей командой выиграл бронзовые медали мирового первенства.



Чемпион мира в составе сборной Испании Ламин Ямаль поднялся на вторую строчку рейтинга. Замыкает первую тройку Лионель Месси, опустившийся на одну позицию после поражения Аргентины в финальном матче мундиаля.



В топ-5 претендентов также вошли Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.