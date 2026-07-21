Назван главный фаворит на "Золотой мяч": Месси потерял позицию в обновлённом рейтинге

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
ЦСКА не собирается платить Даку более 3 млн евро в год - источник
2
На ЧМ-2030 впервые сыграют 64 сборные - президент КОНМЕБОЛ
19
Соболева вызвали на заседание КДК РФС - ему грозит дисквалификация до пяти матчей
33
Галактионов просил руководство "Локомотива" купить российского форварда - источник
9
Морозов: Соболев - никто, слабый футболист. Пусть презерватив на голову наденет!
27
Главные новости
Матчи
1
Скрыть
Вчера (1)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ротор
1 - 0
1
0
СКА-Хабаровск
Завершен
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Назван главный фаворит на "Золотой мяч": Месси потерял позицию в обновлённом рейтинге
Сегодня, 03:02
Goal обновил рейтинг главных фаворитов на получение "Золотого мяча" после завершения чемпионата мира.
Фото: ФИФА
Лидером списка остался форвард национальной сборной Англии Гарри Кейн, который со своей командой выиграл бронзовые медали мирового первенства.
Чемпион мира в составе сборной Испании Ламин Ямаль поднялся на вторую строчку рейтинга. Замыкает первую тройку Лионель Месси, опустившийся на одну позицию после поражения Аргентины в финальном матче мундиаля.
В топ-5 претендентов также вошли Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Гарри Кейн
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|