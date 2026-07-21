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Стало известно, что Месси сказал партнёрам перед финалом ЧМ-2026

Лионель Месси незадолго до финала чемпионата мира - 2026 обратился к партнёрам с эмоциональной речью.
Фото: ФИФА
Капитан сборной Аргентины призвал команду полностью сосредоточиться на игре.

- Ну же, ребята, успокойтесь, друзья, успокойтесь. Самое главное, чтобы мы оставались спокойными, давайте будем спокойными. Успокойтесь. Давайте просто подумаем об игре. Давайте забудем обо всём, давайте забудем обо всём, хорошо? Давайте выйдем и поиграем, просто подумаем об игре, друзья, ну же! - приводит слова Месси Radio La Red.

Несмотря на настрой капитана, аргентинская команда уступила Испании в финале со счётом 0:1 в дополнительное время. Победа принесла испанцам второй чемпионский титул в истории, тогда как Аргентина завершила турнир с серебряными медалями.

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