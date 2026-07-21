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Гранат: Аргентина по-футбольному не имела шансов против Испании

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат не увидел интриги в финале чемпионата мира - 2026, где Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0.
Фото: ФИФА
По мнению экс-футболиста, южноамериканская команда уступила сопернику по всем игровым компонентам и рассчитывала лишь сбить темп встречи.

- Всё закономерно. Напоминает детский футбол. Команда не может ничего противопоставить сопернику, и начинаются крики. Давайте хотя бы кого-нибудь ударим! По-футбольному Аргентина не имела никаких шансов обыграть Испанию, - цитирует эксперта "Спорт-Экспресс".

Показательно, что первый удар по воротам команда Лионеля Скалони нанесла лишь на 117-й минуте, уже после того как Ферран Торрес вывел Испанию вперёд на 106-й.

Победа позволила испанской сборной во второй раз стать чемпионом мира. Впервые "Фурия Роха" завоевала главный трофей мирового футбола в 2010 году.

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