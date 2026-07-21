В Аргентине надеются увидеть Месси на Кубке Америки-2030 - источник

Лионель Месси ещё не определился, продолжит ли карьеру в сборной Аргентины.

Фото: ФИФА

После поражения от Испании в финале чемпионата мира - 2026 капитан аргентинцев не стал говорить о продолжении международной карьеры.



По информации Doble Amarilla, окончательное решение 39-летний форвард намерен принять после обсуждения с семьёй и представителями Аргентинской футбольной ассоциации. При этом в АФА надеются, что Месси ещё сыграет за национальную команду в Финалиссиме, а также сможет принять участие в Кубке Америки 2030 года.



Напомним, в финале ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. После церемонии награждения Месси не смог сдержать слёз, получая серебряную медаль.