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Андрей Гордеев: матч с "Зенитом-2" получился тяжелейшим

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев прокомментировал победу над "Зенитом-2" (1:0) в 32-м туре ФНЛ.

"Тяжелейший матч. После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счета, а внутри, каждый надеялся на победу. Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса на поле. Конечно, моментов было немного, и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше. Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче", - цитирует Гордеева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск Зенит-2
Сегодня, 20:28
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