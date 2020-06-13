- "Ротор" может сменить тренера после выхода в РПЛ? Я не представляю, о чем вы говорите. Кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство, - цитирует Хацкевича Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хацкевич покинет клуб, но это никак не относится к результатам команды. Предполагалось, что проблемы связаны с прошлым местом работы тренера - киевским "Динамо", однако генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг эту информацию.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ.
Хацкевич - об уходе из "Ротора": кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал информацию о своем уходе.
Фото: ФК "Ротор"
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