«Батраков, Тюкавин играют, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищите не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он уже успел принять участие в двух матчах, в которых забил 2 мяча.
Констанин Тюкавин за все время провел 151 матч за московское «Динамо», в которых забил 48 голов и сделал 29 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро. Его контракт с командой действует до 30 июня 2030 года.
Семак назвал двух россиян, которые были бы основными в любом клубе РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал влияние южноамериканских легионеров в составе своей команды и выделил российских футболистов, которые, по его мнению, стали бы игроками основы в любой команде РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"