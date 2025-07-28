— Первое — очень хорошая работа моих футболистов. То, что они показали во втором туре кряду, — близко к нашему идеалу. Второе — правильный план на игру. Ну и, как мне показалось, «Спартак» нас немного недооценил.
— Это сразу бросилось в глаза?
— Ну да. Видно было, что москвичи включились, когда остались вдесятером. Вот тогда мы и увидели истинный уровень футболистов «Спартака», — заявил Талалаев «СЭ».
В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
После двух туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. В первом туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с московским «Динамо».
Талалаев: "Спартак" немного недооценил "Балтику". Они включились, когда остались вдесятером
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал разгромную победу своей команды над «Спартаком» (3:0) во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"