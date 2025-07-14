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Краснодар - Крылья Советов. 29 июля 2025 20:45

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Стадион: Ozon Арена
Краснодар

            
 Кубок России

Путь РПЛ. Группа В. 1 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Краснодар - Крылья Советов?


	



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Краснодар Крылья Советов Кубок России

     
        
        





        

            
                
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