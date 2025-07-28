«Селекция ведется по всем направлениям, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться. Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8–10 миллионов за российских игроков», — цитирует Рахимова сайте «Рубина».
В воскресенье, 27 июля, в Казани состоялась встреча второго тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Рубин» принимал на своем поле «Зенит». Матч на стадионе «Ак Барс Арена» завершился вничью со счетом 2:2. Команда Рашида Рахимова уступала после первого тайма 0:2, однако на второй минуте тайма второго сумела сократить отставание, а на 90-й минуте вырвала одно очко.
Таким образом, казанцы набрали 4 очка в двух стартовых турах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.
В летнее трансферное окно «Рубин» пополнил пока что один футболист — Дени Мальдонадо. Защитник из национальной сборной Гондураса провел прошлый сезон за «Университати» и сыграл в 38 матчах во всех турнирах, отличился 4 забитыми голами и отдал один ассист. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро, тогда как «Рубин» приобрел игрока за 1,6 миллионов евро.
Рахимов: не вижу смысла платить по 8–10 миллионов за российских игроков
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после ничьей с «Зенитом» (2:2) в матче второго тура РПЛ высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Рубин"