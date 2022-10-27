По информации источника, в состав учредителей войдет город и республиканское Минспорта. Сообщается, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов может частично потерять полномочия в управлении финансами и сконцентрируется на спортивной деятельности.
Башкирский клуб должен доиграть нынешний сезон.
Сегодня "Уфа" объявила о назначении Арслана Халимбекова на пост главного тренера. Он сменил Дениса Попова.
В прошлом сезоне "Уфа" финишировала на 14 месте в РПЛ и попала в стыковые матчи. Там башкирский коллектив уступил "Оренбургу" и вылетел в Первую лигу.
После 15 туров "Уфа" в Первой лиге идет на 13 месте с 16 очками. 29 октября уфимцы сыграют с "КАМАЗом".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Уфа" перейдет под полное финансовое управление республики Башкортостан
"Уфа" должна перейти под полный финансовый контроль республики Башкортостан.
Фото: ФК "Уфа"