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Metaratings: "Уфа" перейдет под полное финансовое управление республики Башкортостан

"Уфа" должна перейти под полный финансовый контроль республики Башкортостан.
Фото: ФК "Уфа"
По информации источника, в состав учредителей войдет город и республиканское Минспорта. Сообщается, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов может частично потерять полномочия в управлении финансами и сконцентрируется на спортивной деятельности.

Башкирский клуб должен доиграть нынешний сезон.

Сегодня "Уфа" объявила о назначении Арслана Халимбекова на пост главного тренера. Он сменил Дениса Попова.

В прошлом сезоне "Уфа" финишировала на 14 месте в РПЛ и попала в стыковые матчи. Там башкирский коллектив уступил "Оренбургу" и вылетел в Первую лигу.

После 15 туров "Уфа" в Первой лиге идет на 13 месте с 16 очками. 29 октября уфимцы сыграют с "КАМАЗом".

Источник: Metaratings


УФА
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