Сафонову поставили оценку после "сухого" матча "ПСЖ"

Французское издание L'Equipe выставило оценки игрокам "ПСЖ" по итогам матча 31-го тура Лиги 1 против "Анже" (3:0).

Фото: Getty Images

Российский голкипер Матвей Сафонов отыграл весь матч и получил 5 баллов. Самый низкий балл в составе парижан - у Гонсалу Рамуша (3), который был удалён на 74-й минуте. Лучшим игроком матча, по версии издания, стал защитник Лукас Бералдо - ему поставили 8.



После 30 сыгранных матчей "ПСЖ" имеет 69 очков и идёт на первой строчке таблицы чемпионата Франции.