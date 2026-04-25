По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, мадридский клуб рассматривает аргентинского специалиста в качестве одного из основных кандидатов и не планирует затягивать с назначением нового наставника после завершения чемпионата.
Сейчас Почеттино работает со сборной США, которую возглавил осенью 2024 года.
На данный момент "Реал" возглавляет Альваро Арбелоа.
"Реал" определился с кандидатом на пост главного тренера - источник
Маурисио Почеттино может возглавить "Реал" по окончании текущего сезона.
