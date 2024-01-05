Как утверждает Metaratings, Юрий Уткульбаев может стать новым главным тренером "Енисея". Сообщается, что красноярский клуб ведет переговоры с 54-летним специалистом, но пока договоренностей нет. Отмечается, что руководство "Енисея" также рассматривает кандидатуру Спартака Гогниева.
Напомним, Уткульбаев возглавлял казанский "Рубин" с ноября 2022 по апрель 2023 года.
По итогам первой части текущего сезона Первой лиги "Енисей" набрал 24 очка в 20 турах и занимает десятое место в турнирной таблице.
Экс-главный тренер "Рубина" Уткульбаев может возглавить "Енисей"
Бывший наставник казанского "Рубина" Юрий Уткульбаев может возглавить "Енисей".
Фото: ФК "Рубин"