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Экс-главный тренер "Рубина" Уткульбаев может возглавить "Енисей"

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Бывший наставник казанского "Рубина" Юрий Уткульбаев может возглавить "Енисей".
Фото: ФК "Рубин"
Как утверждает Metaratings, Юрий Уткульбаев может стать новым главным тренером "Енисея". Сообщается, что красноярский клуб ведет переговоры с 54-летним специалистом, но пока договоренностей нет. Отмечается, что руководство "Енисея" также рассматривает кандидатуру Спартака Гогниева.

Напомним, Уткульбаев возглавлял казанский "Рубин" с ноября 2022 по апрель 2023 года.

По итогам первой части текущего сезона Первой лиги "Енисей" набрал 24 очка в 20 турах и занимает десятое место в турнирной таблице.

Уткульбаев Енисей Рубин
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