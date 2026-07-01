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Агент Макарова прокомментировал переход игрока в "Крылья"

Алексей Бабырь, агент вингера Дениса Макарова, высказался о переходе футболиста в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Общались и с другими клубами, но остановились на "Крыльях Советов".

Хороший город, хороший клуб, атакующая играющая команда. Решили остановиться на этом варианте, отличная команда под стиль Дениса.

Будем надеяться, что у Дениса все получится в этом клубе, и он реализует свой потенциал", – сказал агент.

Сегодня, 1 июля, "Крылья Советов" официально объявили о переходе Дениса Макарова. Контракт с 28-летним крайним нападающим подписан на один год.

Напомним, первую часть минувшего сезона Макаров провел в московском "Динамо", а в январе перебрался в Турцию, где присоединился к местному клубу "Кайсериспор". В составе турецкой команды российский вингер сыграл в 13 матчах чемпионата и не отличился голевыми действиями, получив три желтые карточки.

Источник: "Матч ТВ"

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