Агент Макарова прокомментировал переход игрока в "Крылья"

Хороший город, хороший клуб, атакующая играющая команда. Решили остановиться на этом варианте, отличная команда под стиль Дениса.
Будем надеяться, что у Дениса все получится в этом клубе, и он реализует свой потенциал", – сказал агент.
Сегодня, 1 июля, "Крылья Советов" официально объявили о переходе Дениса Макарова. Контракт с 28-летним крайним нападающим подписан на один год.
Напомним, первую часть минувшего сезона Макаров провел в московском "Динамо", а в январе перебрался в Турцию, где присоединился к местному клубу "Кайсериспор". В составе турецкой команды российский вингер сыграл в 13 матчах чемпионата и не отличился голевыми действиями, получив три желтые карточки.
Источник: "Матч ТВ"