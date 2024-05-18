- У Тугарева и Кузьмичева истекают арендные контракты. Что дальше? Я доволен и Тугаревым, и Кузьмичевым. Они профессионально относятся к делу, на поле они работают в полную силу. Будем разговаривать с руководством их клубов о дальнейшем сотрудничестве. Я хочу их оставить.
В это зимнее трансферное окно московское "Торпедо" арендовало у "Ростова" нападающего Романа Тугарева до конца сезона. Соглашение включает опцию выкупа прав на 25-летнего футболиста, который принял участие в 11 матчах за "автозаводцев" и отличился одной голевой передачей. Также "черно-белые" арендовали до окончания нынешнего сезона 23-летнего центрального защитника Ивана Кузьмичева у столичного "Локомотива".
Источник: "Матч ТВ"
Кононов: я доволен Тугаревым и Кузьмичевым. Хочу их оставить в "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов заявил, что хотел бы оставить в команде арендованных Романа Тугарева и Ивана Кузьмичева.
Фото: ФК "Торпедо"