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Кононов: я доволен Тугаревым и Кузьмичевым. Хочу их оставить в "Торпедо"

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Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов заявил, что хотел бы оставить в команде арендованных Романа Тугарева и Ивана Кузьмичева.
Фото: ФК "Торпедо"
- У Тугарева и Кузьмичева истекают арендные контракты. Что дальше? Я доволен и Тугаревым, и Кузьмичевым. Они профессионально относятся к делу, на поле они работают в полную силу. Будем разговаривать с руководством их клубов о дальнейшем сотрудничестве. Я хочу их оставить.

В это зимнее трансферное окно московское "Торпедо" арендовало у "Ростова" нападающего Романа Тугарева до конца сезона. Соглашение включает опцию выкупа прав на 25-летнего футболиста, который принял участие в 11 матчах за "автозаводцев" и отличился одной голевой передачей. Также "черно-белые" арендовали до окончания нынешнего сезона 23-летнего центрального защитника Ивана Кузьмичева у столичного "Локомотива".

Источник: "Матч ТВ"

Олег Кононов Торпедо Роман Тугарев Кузьмичев Российские трансферы
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