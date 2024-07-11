Бывший защитник "Ахмата" Андрей Семенов ведет переговоры со "СКА-Хабаровск", сообщает источник.
Напомним, Семенов защищал цвета "Ахмата" с 2014 года. В мае грозненцы объявили об уходе 35-летнего футболиста в связи с истечением срока контракта.
Семенов является вторым игроком по числу матчей в истории "Ахмата". На его счету 289 игр за грозненцев, в которых защитник отметился 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Источник: Sport24
Бывший защитник "Ахмата" Семенов может перейти в "СКА-Хабаровск"
Экс-игрок "Ахмата" Андрей Семенов может продолжить карьеру в Первой лиге.
Фото: Чемпионат.com