Отец игрока "Краснодара" сообщил о переговорах с "Пари НН"

"Сейчас идут переговоры между клубами. Но на данный момент никаких договоренностей нет, и никаких бумаг не подписано. Но если этот трансфер случится, то, скорее всего, это будет полноценный трансфер Александра в "Пари НН", - сказал Эдуард Кокшаров "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Пари НН" заинтересован в трансфере Александра Кокшарова.
Российский игрок является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне нападающий выступал в составе "Пари НН" на правах аренды, футболист провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость Кокшарова по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.
Фото: ФК "Краснодар"