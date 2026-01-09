Отец игрока "Краснодара" сообщил о переговорах с "Пари НН"

Отец игрока "Краснодара" Александра Кокшарова высказался о возможном переходе футболиста в "Пари НН".
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас идут переговоры между клубами. Но на данный момент никаких договоренностей нет, и никаких бумаг не подписано. Но если этот трансфер случится, то, скорее всего, это будет полноценный трансфер Александра в "Пари НН", - сказал Эдуард Кокшаров "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Пари НН" заинтересован в трансфере Александра Кокшарова.

Российский игрок является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне нападающий выступал в составе "Пари НН" на правах аренды, футболист провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость Кокшарова по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится