Баранник - об обмене Дивеева на Гонду: ЦСКА проворачивает хорошую сделку

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о возможном обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
ЦСКА достаточно молодых игроков с российским паспортом, и они получают, на мой взгляд, хорошего нападающего. Гонду был лучшим форвардом "Зенита" в тех играх, в которых он участвовал. Мне кажется, что ЦСКА проворачивает очень хорошую сделку", - сказал Баранник "Советскому спорту".

Ранее в СМИ сообщалось, что Лусиано Гонду успешно прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА.

Аргентинский игрок перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

