Абаев: Сафонов не слабее Шевалье

"Я бы между ними отдал предпочтение Сафонову. Он, прежде всего, ни в чём не слабее, вся борьба впереди. Сейчас шанс у Шевалье показать, что он тоже в порядке. Матвею в любом случае пришлось бы отвоёвывать место в воротах", - сказал Абаев "Советскому спорту".
Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 4 матча, отыграв 2 из них на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Люка Шевалье в этом сезоне провел за парижский клуб 22 матча, отыграв 8 из них на ноль.
Бывший голкипер "Локомотива" Илья Абаев высказался о вратаре "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: Getty Images